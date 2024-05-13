Актёра Стива Бушеми госпитализировали после нападения в Нью-Йорке

По информации газеты New York Post, актёра Стива Бушеми доставили в больницу после того, как неизвестный мужчина напал на него во время прогулки в Нью-Йорке.

Источники газеты в правоохранительных органах сообщили, что нападение было совершено, когда Бушеми прогуливался по кварталу Кипс-Бей. Неизвестный подошёл и напал на актёра, нанеся несколько ударов. После этого он скрылся.

У актёра отекли лицо и левый глаз, он был доставлен в больницу Бельвью для лечения. Сам актёр хорошо себя чувствует. Он благодарен всем за переживания и поддержку. Актёр выразил разочарование в том, что нападение на него произошло среди бела дня в Нью-Йорке.

У полиции есть фото нападавшего, который попал на камеры. Его уже активно ищут.