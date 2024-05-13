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Джон Уоттс дал режиссёру «Человека-паука 4» совет, связанный с полётами на паутине

Джон Уоттс дал режиссёру «Человека-паука 4» совет, связанный с полётами на паутине
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В недавнем интервью изданию Collider режиссёр Джон Уоттс, снявшие первые три части «Человека-паука» с Томом Холландом, дал совет будущему режиссёру четвёртой части франшизы.

Уоттс посоветовал сосредоточиться на полётах и сделать так, чтобы они выглядели эффектно и красиво. По словам Уоттса, зачастую попытки сделать зрелищную раскачку на паутине получаются провальными и глупыми.

Некрасиво выглядит, когда кто-то просто раскачивается на верёвке. Ты думаешь, что сможешь сделать что-то крутое и зрелищное. Но в итоге получается скучный результат. Это выглядит глупо. Более того, подобное похоже на обезьяну, раскачивающуюся на лиане. Не тратьте на это время, пожалуйста.

Режиссёра для «Человека-паука 4» всё ещё не нашли.

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