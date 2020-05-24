Фанат S.T.A.L.K.E.R. делает ремейк первой части на движке Unreal Engine 4

Пользователь YouТube под ником Ivan Sorce занимается ремейком первой части «Сталкера» — S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля на движке Unreal Engine 4. Тот же самый движок компания GSC Game World использует для разработки S.T.A.L.K.E.R. 2.



Ivan Sorce выложил ролики с демонстрацией некоторых знаменитых локаций игры — подземелий «Агропрома», где находится тайник группы Стрелка, и Лаборатории X18. Отдельно показано поведение одних из самых известных врагов в серии, снорков, и электрических аномалий. Механика бросания болтов, видимо, пока не реализована, поскольку он активирует аномалии выстрелами. Он поменял и некоторые виды оружия, реализует систему реакции противников на выстрелы.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть по этой ссылке

По словам моддера, он планирует выпустить ремейк таким образом, чтобы оригинальная игра для его использования не понадобилась. Отметим, обычно такой вариант не одобряется компаниями, выпустившими ту или иную игру.