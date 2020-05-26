Боевой пропуск (Battle Pass 2020) Dota 2: сколько стоит и как купить

25 мая в Dota 2 вышел Боевой пропуск. Он доступен в трёх вариантах: за «голый» Боевой пропуск (1-го уровня) придётся отдать $ 9,99. Версия пропуска с включёнными в него 50 уровнями обойдётся в $ 29,35, а за вариант с 100 включёнными уровнями нужно будет отдать $ 44,99.

Как купить? Зайдите на официальный сайт Dota 2, откройте страницу с Боевым пропуском и выберите свою версию Боевого пропуска, нажав на соответствующее окно.

Фото: Dota 2

Останется перенести предмет в корзину и оформить приобретённый товар.

Фото: Dota 2

В Боевом пропуске появилась система гильдий, было анонсировано летнее событие, новые катакомбы, боевые состязания, мини-игры во время паузы, живые башни и другие нововведения.



Боевой пропуск — сборник предметов и испытаний, который ежегодно появляется в Dota 2 перед The International. Призовой фонд турнира растёт за счёт покупок пропуска и уровней для него.