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Награды в Боевом пропуске Dota 2: арканы на Windranger, Queen of Pain и Wraith King

Награды в Боевом пропуске Dota 2: арканы на Windranger, Queen of Pain и Wraith King
Киберспорт / Dota 2 0

Перенос турнира The International по Dota 2 из-за эпидемии коронавируса не повлиял на релиз боевого пропуска. Он вышел 25 мая и Valve добавила в него три предмета с редкостью аркана.

Награды за достижение уровней

— 375 уровень: предмет с редкостью аркана для Wraith King

Фото: dota2.com

— 445 уровень: предмет с редкостью аркана для Queen of Pain

Фото: dota2.com

— 575 уровень: предмет с редкостью аркана для Windranger

Фото: dota2.com

В Боевом пропуске появилась система гильдий, было анонсировано летнее событие, новые катакомбы, боевые состязания, мини-игры во время паузы, живые башни и другие нововведения.

Боевой пропуск — сборник предметов и испытаний, который ежегодно появляется в Dota 2 перед The International. Призовой фонд турнира растёт за счёт покупок пропуска и уровней для него.

Вышел Боевой пропуск 2020 по Dota 2
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