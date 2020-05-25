Награды в Боевом пропуске Dota 2: арканы на Windranger, Queen of Pain и Wraith King

Перенос турнира The International по Dota 2 из-за эпидемии коронавируса не повлиял на релиз боевого пропуска. Он вышел 25 мая и Valve добавила в него три предмета с редкостью аркана.

Награды за достижение уровней



— 375 уровень: предмет с редкостью аркана для Wraith King

Фото: dota2.com

— 445 уровень: предмет с редкостью аркана для Queen of Pain

Фото: dota2.com

— 575 уровень: предмет с редкостью аркана для Windranger

Фото: dota2.com

В Боевом пропуске появилась система гильдий, было анонсировано летнее событие, новые катакомбы, боевые состязания, мини-игры во время паузы, живые башни и другие нововведения.

Боевой пропуск — сборник предметов и испытаний, который ежегодно появляется в Dota 2 перед The International. Призовой фонд турнира растёт за счёт покупок пропуска и уровней для него.