Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls выйдут в Steam в июне

Три бывших эксклюзива для PlayStation от французской студии-разработчика Quantic Dream выйдут в Steam 18 июня.

Летом 2019 года Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls стали эксклюзивом для Epic Games Store. Сейчас в Steam доступы демоверсии всех трёх игр, однако возможность оформить предзаказ на полноценные релизы отсутствует. Игры получат поддержку широкоформатных мониторов, разрешения 4К и стабильные 60 FPS.

Heavy Rain и Beyond: Two Souls вышли эксклюзивно для PlayStation 3 в 2010 и 2013 году соответственно, Detroit: Become Human — для PlayStation 4 в 2018 году.

Совместно с версиями для Steam Quantic Dream выпустит для Twitch расширение Detroit: Community Play. Зрители трансляций смогут принимать сюжетные решения в Detroit: Become Human с помощью голосования в более чем 150 контрольных точках.