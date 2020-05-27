NAVI с волевой победы над Team Vitality стартовала на DreamHack Masters Spring 2020

Natus Vincere и Team Vitality провели стартовый матч группового этапа DreamHack Masters Spring 2020 по CS:GO для Европы. Игра завершилась волевой победой «рождённых побеждать» — 2:1 (8:16 на Nuke, 16:14 на Dust2 и 16:9 на Overpass).
Личное противостояние одних из лучших игроков мира — Александра s1mple Костылева и Матье ZywOo Эрбо — завершилось в пользу француза. Он стал лучшим по количеству фрагов среди двух команд — 67 убийств. У Костылева 55 убийств, однако сегодня NAVI тащили к победе другие герои — Денис electronic Шарипов (66 киллов), Кирилл Boombl4 Михайлов (60 киллов) и Илья Perfecto Залуцкий (60 фрагов).
Таким образом, украинская команда возглавила турнирную таблицу группы D, где выступают ENCE eSports и Ninjas in Pyjamas. Завтра NAVI сыграет с ENCE, а Team Vitality — с NiP.
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