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NAVI с волевой победы над Team Vitality стартовала на DreamHack Masters Spring 2020

NAVI с волевой победы над Team Vitality стартовала на DreamHack Masters Spring 2020
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Natus Vincere и Team Vitality провели стартовый матч группового этапа DreamHack Masters Spring 2020 по CS:GO для Европы. Игра завершилась волевой победой «рождённых побеждать» — 2:1 (8:16 на Nuke, 16:14 на Dust2 и 16:9 на Overpass).

Личное противостояние одних из лучших игроков мира — Александра s1mple Костылева и Матье ZywOo Эрбо — завершилось в пользу француза. Он стал лучшим по количеству фрагов среди двух команд — 67 убийств. У Костылева 55 убийств, однако сегодня NAVI тащили к победе другие герои — Денис electronic Шарипов (66 киллов), Кирилл Boombl4 Михайлов (60 киллов) и Илья Perfecto Залуцкий (60 фрагов).

Таким образом, украинская команда возглавила турнирную таблицу группы D, где выступают ENCE eSports и Ninjas in Pyjamas. Завтра NAVI сыграет с ENCE, а Team Vitality — с NiP.

CS:GO. DreamHack Masters Spring 2020: Европа. Группа D. 3-й тур
27 мая 2020, среда. 15:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 1
Vitality
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