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Borderlands доступна для бесплатного скачивания в Epic Games Store

Borderlands доступна для бесплатного скачивания в Epic Games Store
Киберспорт / Другие игры 0

Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store назвал очередной продукт, который будет доступен для скачивания бесплатно, — Borderlands: The Handsome Collection. Игру можно скачать до 4 июня.

«Стреляйте и хватайте добычу, исследуя безумный мир Пандоры в BORDERLANDS 2 и лунные пейзажи в BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL с коллекцией BORDERLANDS: The Handsome Collection», — сообщается на официальном сайте Epic Games Store.

BORDERLANDS: The Handsome Collection содержит:

две признанные критиками игры серии BORDERLANDS в одном наборе;

все дополнительные материалы, добавляющие часы игрового времени по выгодной цене;

совместную игру для четырёх игроков по сети или локально.

Epic Store уже радовала пользователей доступом к скачиванию GTA V и Civilization VI.

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