Borderlands доступна для бесплатного скачивания в Epic Games Store

Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store назвал очередной продукт, который будет доступен для скачивания бесплатно, — Borderlands: The Handsome Collection. Игру можно скачать до 4 июня.



«Стреляйте и хватайте добычу, исследуя безумный мир Пандоры в BORDERLANDS 2 и лунные пейзажи в BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL с коллекцией BORDERLANDS: The Handsome Collection», — сообщается на официальном сайте Epic Games Store.



BORDERLANDS: The Handsome Collection содержит:



две признанные критиками игры серии BORDERLANDS в одном наборе;



все дополнительные материалы, добавляющие часы игрового времени по выгодной цене;



совместную игру для четырёх игроков по сети или локально.



Epic Store уже радовала пользователей доступом к скачиванию GTA V и Civilization VI.