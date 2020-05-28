Borderlands доступна для бесплатного скачивания в Epic Games Store

Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store назвал очередной продукт, который будет доступен для скачивания бесплатно, — Borderlands: The Handsome Collection. Игру можно скачать до 4 июня.
«Стреляйте и хватайте добычу, исследуя безумный мир Пандоры в BORDERLANDS 2 и лунные пейзажи в BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL с коллекцией BORDERLANDS: The Handsome Collection», — сообщается на официальном сайте Epic Games Store.
BORDERLANDS: The Handsome Collection содержит:
две признанные критиками игры серии BORDERLANDS в одном наборе;
все дополнительные материалы, добавляющие часы игрового времени по выгодной цене;
совместную игру для четырёх игроков по сети или локально.
Epic Store уже радовала пользователей доступом к скачиванию GTA V и Civilization VI.
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