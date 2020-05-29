Опубликовано видео GTA 5 с модом NaturalVision в 4K с фотореалистичной графикой
В YouTube-канале GTA Workshop появилось видео с демонстрацией геймплея игры GTA 5 с модом NaturalVision Evolved. Напомним, автор проекта Razed смог кардинально улучшить освещение и сделать его более реалистичным. Изменениям подверглись погодные эффекты, текстуры, модели зданий и прочие графические элементы игры, также добавлена трассировка лучей. По словам разработчика, модификация «размывает границы между фантазией и реальностью».
Права на видео принадлежат компании Rockstar Games. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте GTA Workshop.
По словам некоторых пользователей, которые оставили сообщения в комментариях под соответствующим видеороликом, такого качества картинку они увидели в GTA 5 впервые.
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