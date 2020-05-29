Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Опубликовано видео GTA 5 с модом NaturalVision в 4K с фотореалистичной графикой

Опубликовано видео GTA 5 с модом NaturalVision в 4K с фотореалистичной графикой
Киберспорт / Другие игры 0

В YouTube-канале GTA Workshop появилось видео с демонстрацией геймплея игры GTA 5 с модом NaturalVision Evolved. Напомним, автор проекта Razed смог кардинально улучшить освещение и сделать его более реалистичным. Изменениям подверглись погодные эффекты, текстуры, модели зданий и прочие графические элементы игры, также добавлена трассировка лучей. По словам разработчика, модификация «размывает границы между фантазией и реальностью».

Права на видео принадлежат компании Rockstar Games. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте GTA Workshop.

По словам некоторых пользователей, которые оставили сообщения в комментариях под соответствующим видеороликом, такого качества картинку они увидели в GTA 5 впервые.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020