Релиз Factorio перенесли на август, чтобы избежать выхода в одно время с Cyberpunk 2077

Компания Wube Software объявила об изменении даты релиза игры Factorio в Steam. Компания планировала выпустить игру 25 сентября, но теперь дата перенесена на 14 августа.

Изменение даты связано с желанием Wube Software избежать одновременного выпуска с Cyberpunk 2077. Игра фирмы CD Projekt RED будет выпущена 17 сентября. Польский разработчик планировал представить новую игру ещё 16 апреля, однако перенёс дату выпуска.

Factorio — экономический симулятор с элементами стратегии, разработанный чешской студией Wube Software. В раннем доступе игра была выпущена в начале 2016 года. Она получила положительные отзывы геймеров. Разработка была проспонсирована с помощью краудфандинга на сервисе Indiegogo.