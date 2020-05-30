Релиз Factorio перенесли на август, чтобы избежать выхода в одно время с Cyberpunk 2077
Компания Wube Software объявила об изменении даты релиза игры Factorio в Steam. Компания планировала выпустить игру 25 сентября, но теперь дата перенесена на 14 августа.
Изменение даты связано с желанием Wube Software избежать одновременного выпуска с Cyberpunk 2077. Игра фирмы CD Projekt RED будет выпущена 17 сентября. Польский разработчик планировал представить новую игру ещё 16 апреля, однако перенёс дату выпуска.
Factorio — экономический симулятор с элементами стратегии, разработанный чешской студией Wube Software. В раннем доступе игра была выпущена в начале 2016 года. Она получила положительные отзывы геймеров. Разработка была проспонсирована с помощью краудфандинга на сервисе Indiegogo.
- 30 мая 2020
-
15:05
-
14:34
-
13:22
-
11:16
-
03:02
-
00:14
- 29 мая 2020
-
22:18
-
16:04
-
14:44
-
14:21
-
13:41
-
12:46
-
12:25
-
11:38
- 28 мая 2020
-
22:06
-
21:49
-
21:28
-
20:50
-
18:55
-
17:13
-
14:44
-
12:30
-
11:25
-
06:14
-
03:32
- 27 мая 2020
-
22:24
-
21:43
-
18:58
-
16:09
-
15:54
-
14:19
-
13:54
-
13:21
-
11:34
-
11:20
Партнерский контент