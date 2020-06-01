Sony отложила презентацию PlayStation 5 на неопределённый срок

Презентация консоли PlayStation 5 должна была пройти 4 июня, но компания решила отложить её на неопределённый срок из-за бунтов в США.

«Мы понимаем, что игроки хотят увидеть игры для PlayStation 5, но мы считаем, что сейчас не подходящее время для презентации. Пока что мы отступим и позволим более важным голосам быть услышанными», — говорится в заявлении.

Презентация PlayStation 5 продлится чуть более часа, продемонстрирует новые игры и первый реальный геймплей на системе следующего поколения.

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