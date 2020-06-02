Состоялся официальный релиз Valorant в СНГ
Сегодня, 2 июня, Riot Games выпустила Valorant в Европе и СНГ. Теперь в шутер можно поиграть бесплатно. Вместе с тем стартовал первый сезон под названием «Зажигание».
В игру добавили нового агента Reyna. Также в шутере появилась четвёртая карта: Ascent.
Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутера от первого лица. По задумке разработчиков, игра представляет собой противостояние двух команд по пять игроков, каждый из них играет в роли «агентов», героев родом из разных стран, которые обладают уникальными навыками. В игре присутствует экономическая система для покупки способностей и оружия. В ассортименте оружия игры есть пистолеты, дробовики, пистолеты-пулемёты, пулемёты, автоматы и снайперские винтовки.
Инструкция: как скачать и запустить Valorant
- 2 июня 2020
-
11:44
-
11:39
-
03:16
-
01:26
- 1 июня 2020
-
22:28
-
21:55
-
21:05
-
18:38
-
17:34
-
15:08
-
11:44
-
10:00
-
00:47
-
00:04
- 31 мая 2020
-
23:42
-
22:57
-
22:28
-
14:23
-
00:30
- 30 мая 2020
-
23:06
-
18:32
-
17:24
-
15:05
-
14:34
-
13:22
-
11:16
-
03:02
-
00:14
- 29 мая 2020
-
22:18
-
16:04
-
14:44
-
14:21
-
13:41
-
12:46
-
12:25
Партнерский контент