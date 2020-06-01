Как скачать и запустить Valorant

2 июня в 8:00 мск выйдет новый шутер от Riot Games — Valorant. В этой заметке мы расскажем, как скачать Valorant, если вы не принимали участия в закрытом бета-тестировании проекта.
Первым делом нужно зайти на официальный сайт игры и скачать клиент.
Фото: Riot Games
Далее создаём учётную запись непосредственно в клиенте. Если вы регистрировались в нём ранее, просто введите данные вашей учётной записи.
Фото: Riot Games
И это всё. Просто заходим и играем, так как Valorant является совершенно бесплатной игрой.
Минимальные системные требования Valorant
Операционная система: Windows 7/8/10 64-bit
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400
Видеокарта: Intel HD 3000
Оперативная память: 4 ГБ
Рекомендуемые системные требования Valorant:
Операционная система: Windows 7/8/10 64-bit
Процессор: Intel i3-4150
Видеокарта: GeForce GT 730
Оперативная память: 4 ГБ
- 1 июня 2020
-
22:28
-
21:55
-
21:05
-
18:38
-
17:34
-
15:08
-
11:44
-
10:00
-
00:47
-
00:04
- 31 мая 2020
-
23:42
-
22:57
-
22:28
-
14:23
-
00:30
- 30 мая 2020
-
23:06
-
18:32
-
17:24
-
15:05
-
14:34
-
13:22
-
11:16
-
03:02
-
00:14
- 29 мая 2020
-
22:18
-
16:04
-
14:44
-
14:21
-
13:41
-
12:46
-
12:25
-
11:38
- 28 мая 2020
-
22:06
-
21:49
-
21:28