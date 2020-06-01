Как скачать и запустить Valorant

2 июня в 8:00 мск выйдет новый шутер от Riot Games — Valorant. В этой заметке мы расскажем, как скачать Valorant, если вы не принимали участия в закрытом бета-тестировании проекта.

Первым делом нужно зайти на официальный сайт игры и скачать клиент.

Фото: Riot Games

Далее создаём учётную запись непосредственно в клиенте. Если вы регистрировались в нём ранее, просто введите данные вашей учётной записи.

Фото: Riot Games

И это всё. Просто заходим и играем, так как Valorant является совершенно бесплатной игрой.

Минимальные системные требования Valorant



Операционная система: Windows 7/8/10 64-bit

Процессор: Intel Core 2 Duo E8400

Видеокарта: Intel HD 3000

Оперативная память: 4 ГБ

Рекомендуемые системные требования Valorant:



Операционная система: Windows 7/8/10 64-bit

Процессор: Intel i3-4150

Видеокарта: GeForce GT 730

Оперативная память: 4 ГБ