Игрок создал красивый HUD для CS:GO

Один из пользователей reddit создал красивый HUD для CS:GO. Было бы неплохо, если бы этот HUD был добавлен в CS:GO, который бы здорово обновил продукт Valve. Игре меньше чем через три месяца исполнится уже восемь лет — стандартный HUD уже устарел и требует доработки.

HUD в CS:GO — это графический интерфейс, который отображает количество патронов, здоровье и другую информацию. Представленный пользователем HUD выглядит более современно, чем тот, который мы можем увидеть в игре. Поражает он прежде всего яркими цветами и эффектами. Автор подумал даже о мельчайших деталях и позаботился о прозрачности интерфейса. Многим этот HUD понравился, но нашлись игроки, которые ни на что не променяют старый HUD.