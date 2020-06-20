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Гитара Элли из The Last of Us 2 продаётся за $ 2299

Гитара Элли из The Last of Us 2 продаётся за $ 2299
Киберспорт / Другие игры 0

Sony выставила на продажу копию (реплику) гитары Элли из The Last of Us 2. Как и большая часть эксклюзивно сделанных предметов, стоит она недёшево — $ 2299, что по нынешнему курсу валют составляет приблизительно 160 тысяч рублей. Элли — один из главных персонажей первой части The Last of Us и главная героиня сиквела.

Утверждается, что «эта модель обеспечивает отлично сбалансированное звучание в тональном спектре, с богатыми средними частотами и чистыми высокими нотами. На ней комфортно играть, форма гитары позволяет использовать её вне зависимости от уровня и стиля игры». Такое описание размещено на сайте PlayStation Gear, где гитара и выставлена на продажу.

Напомним, The Last of Us 2 вышла накануне, 19 июня. Полное прохождение игры занимает в среднем 25 часов.

The Last of Us Part II вышла. Стоимость игры составляет 4499 рублей
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