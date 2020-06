Гитара Элли из The Last of Us 2 продаётся за $ 2299

Sony выставила на продажу копию (реплику) гитары Элли из The Last of Us 2. Как и большая часть эксклюзивно сделанных предметов, стоит она недёшево — $ 2299, что по нынешнему курсу валют составляет приблизительно 160 тысяч рублей. Элли — один из главных персонажей первой части The Last of Us и главная героиня сиквела.



Утверждается, что «эта модель обеспечивает отлично сбалансированное звучание в тональном спектре, с богатыми средними частотами и чистыми высокими нотами. На ней комфортно играть, форма гитары позволяет использовать её вне зависимости от уровня и стиля игры». Такое описание размещено на сайте PlayStation Gear, где гитара и выставлена на продажу.

Напомним, The Last of Us 2 вышла накануне, 19 июня. Полное прохождение игры занимает в среднем 25 часов.