Гитара Элли из The Last of Us 2 продаётся за $ 2299

Sony выставила на продажу копию (реплику) гитары Элли из The Last of Us 2. Как и большая часть эксклюзивно сделанных предметов, стоит она недёшево — $ 2299, что по нынешнему курсу валют составляет приблизительно 160 тысяч рублей. Элли — один из главных персонажей первой части The Last of Us и главная героиня сиквела.
Утверждается, что «эта модель обеспечивает отлично сбалансированное звучание в тональном спектре, с богатыми средними частотами и чистыми высокими нотами. На ней комфортно играть, форма гитары позволяет использовать её вне зависимости от уровня и стиля игры». Такое описание размещено на сайте PlayStation Gear, где гитара и выставлена на продажу.
Напомним, The Last of Us 2 вышла накануне, 19 июня. Полное прохождение игры занимает в среднем 25 часов.
- 20 июня 2020
-
16:38
-
16:16
-
12:26
-
11:54
-
03:40
-
03:17
-
02:42
-
02:02
- 19 июня 2020
-
21:27
-
20:22
-
18:29
-
16:18
-
14:45
-
13:38
-
12:20
-
04:28
-
03:36
-
03:28
-
03:15
-
02:52
-
02:50
-
02:37
-
01:11
-
00:24
- 18 июня 2020
-
22:18
-
21:02
-
19:46
-
18:17
-
15:52
-
15:47
-
11:37
-
10:00
-
02:52
-
00:31
-
00:19