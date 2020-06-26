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Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за 2 года. Видео

Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за 2 года. Видео
Киберспорт / Другие игры 0

YouTube-блогер Cycu1 показал, как изменилась графика в игре Cyberpunk 2077 по сравнению со сборкой 2018 года. Разница имеется: немного отличаются освещение, расположение некоторых объектов и тени, а также детализация.

Права на видео принадлежат компании Bandai Namco Entertainment. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Cycu1.

Напомним, изначально игру Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.

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