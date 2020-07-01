Из Cyberpunk 2077 убрали возможность бегать по стенам

Разработчики Cyberpunk 2077 вырезали из игры возможность передвигаться по стенам. Об этом сообщил дизайнер уровней игры Макс Пирс в интервью Gamereactor. Причиной такого решения стало дизайнерское решение. При этом Пирс отметил, что в игре останется максимально гибкая система передвижений.



Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.

Ранее стали известны системные требования игры, которая выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.