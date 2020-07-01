«Ни одна из 120 игр не стала настоящим хитом». Apple отменяет контракты сервиса Arcade

Apple отменила несколько контрактов на эксклюзивные игры для своего сервиса Apple Arcade. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Таким образом компания пытается изменить стратегию развития Arcade.



По информации источника, ещё в середине апреля креативный продюсер сервиса уведомил разработчиков, что у их предстоящих проектов слишком низкий уровень вовлечённости — компанию интересует продукт, который заинтересует пользователей не только в период бесплатного периода, но и после него.



По словам разработчиков, которые попросили сохранить анонимность, ни одна из 120 игр Apple Arcade не стала настоящим хитом.



Напомним, сервис подписки на игры Apple Arcade был представлен в марте 2019 года.