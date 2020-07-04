Разработчики DiRT 5 представили классы автомобилей

Студия Codemasters в своём блоге рассказала, какие классы машин будут доступны в находящемся в разработке автосимуляторе DiRT 5. Разработчики представили перечень из тринадцати классов – от тяжёлых грузовиков до лёгких багги.
Cross Raid — грузовики, созданные специально для езды по труднопроходимой местности. Их основными качествами являются скорость, прочность. Это Volkswagen Race Touareg 3 и Laffite G-Tec X-Road, который впервые появляется в серии.
Rock Bouncer — этот класс отличается огромными колёсами и каркасом безопасности.
Formula Off Road — невероятно мощные машины, подходящие для быстрой езды по бездорожью, например WS Auto Racing Mudclaw.
Rally Cross — основа серии DiRT: Peugeot 208 WRX и Citroen C3 R5.
Classic Rally — культовые машины наподобие Fiat 131 Abarth Rally и Porsche 924 GTS Rallye.
80s Rally — золотой век гонок по бездорожью: от хорошо знакомого Ford RS200 до дебютанта Porsche 959 Prodrive Rally Raid.
90s Rally — машины времён начала популярности гонок по бездорожью: Subaru Impreza S4, Mitsubishi Lancer Evo VI.
Rally GT — люксовые спорткары, которые могут справиться и с пересечённой местностью, например, Aston Martin V8 Vantage GT-4 и Porsche 911 R-GT.
Sprint — невероятно быстрые машины с огромными крыльями и мощностью 900 лошадиных сил.
Modern Rally — современные гоночные машины, подобные Citroen C3 R5.
Pre Runners — лёгкие внедорожники наподобие Aston Martin DBX.
Super Lites — суперлёгкие багги типа Ariel Nomad Tactical и Exomotive Exocet Off-Road.
Unlimited — приспособленные к гонкам грузовики Jimco Unlimited Truck, Brenthel Industries Unlimited Truck и другие.
Официальный выход DiRT 5 запланирован на 9 октября. Новинка будет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Со временем она также появится на Xbox Series X и PlayStation 5.
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