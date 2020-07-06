Новый VR-проект от Rockstar находится в разработке

Разработчики версии L.A. Noire для виртуальной реальности Video Games Deluxe на сайте LinkedIn сообщили, что работают над AAA-проектом для VR от Rockstar Games.

«Закончив крайне тепло принятый L.A.Noire: The V.R. Case Files, мы готовимся к новому AAA-проекту в виртуальной реальности и с открытым миром от Rockstar. В 2020 году исполняется семь лет с тех пор, как мы работаем с Rockstar, и мы очень ждём момента, чтобы приступить к созданию этого инновационного проекта», — сказано в сообщении.

Разработчики не раскрыли подробностей о грядущем проекте. Возможно, студия будет работать над созданием VR-версии одной из уже вышедших игр Rockstar, как это было с L.A. Noire.

L.A. Noire: The VR Case Files вышла в 2017 году для ПК, а в 2018 году — для PlayStation VR.