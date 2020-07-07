Российский Comic Con и «ИгроМир»—2020 пройдут только в онлайн-формате

В этом году выставка «ИгроМир» и фестиваль Comic Con пройдут в онлайн-формате, сообщили организаторы на официальном сайте.

«С большим числом участников приходит большая ответственность. И хотя режим изоляции постепенно ослабевает по всему миру, мы не хотим рисковать вашим здоровьем. Поэтому приняли единственно верное решение – перенести „ИгроМир“ на 2021 год. Все купленные билеты остаются действительными – по ним вы попадёте на конвент следующего года, а также получите подарок от организаторов.



К хорошим новостям: в этом году „ИгроМир“ пройдёт в онлайн-формате. С 3 по 4 октября в нашем сообществе мы будем вести прямую трансляцию из студии.



Поверьте, этот год пролетит незаметно, а уже осенью 2021 года вы вновь ворвётесь в павильоны «Крокус Экспо», где мы будем вас очень ждать», — сказано в заявлении.