Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

BIG вышла на первое место в рейтинге HLTV.org, NAVI четвёртые

BIG вышла на первое место в рейтинге HLTV.org, NAVI четвёртые
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Немецкая команда Berlin International Gaming (BIG) возглавила рейтинг HLTV.org.

До этого первое место в рейтинге занимал коллектив из СНГ Natus Vincere, который опустился на четвёртую позицию. Коллектив Evil Geniuses поднялся на третью строчку, а второе место по-прежнему занимает Vitality. Европейские G2 Esports, Fnatic и FaZe Clan также опустились на несколько позиций и заняли с пятого по седьмое места соответственно. Первую десятку замыкает Astralis.

За прошлый месяц BIG удалось выиграть DreamHack Masters Spring 2020 и отобраться на ESL Pro League Season 12. Помимо этого, немецкая команда одержала победу на cs_summit 6, где разыгрывались очки RMR, необходимые коллективам для попадания на мэйджор ESL One Rio 2020.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020