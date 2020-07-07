BIG вышла на первое место в рейтинге HLTV.org, NAVI четвёртые
Немецкая команда Berlin International Gaming (BIG) возглавила рейтинг HLTV.org.
До этого первое место в рейтинге занимал коллектив из СНГ Natus Vincere, который опустился на четвёртую позицию. Коллектив Evil Geniuses поднялся на третью строчку, а второе место по-прежнему занимает Vitality. Европейские G2 Esports, Fnatic и FaZe Clan также опустились на несколько позиций и заняли с пятого по седьмое места соответственно. Первую десятку замыкает Astralis.
За прошлый месяц BIG удалось выиграть DreamHack Masters Spring 2020 и отобраться на ESL Pro League Season 12. Помимо этого, немецкая команда одержала победу на cs_summit 6, где разыгрывались очки RMR, необходимые коллективам для попадания на мэйджор ESL One Rio 2020.
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