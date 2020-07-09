Стало известно, как будут выглядеть коробки с играми на PlayStation 5

Компания Sony Interactive Entertainment представила официальную обложку игры Spider-Man: Miles Morales. Благодаря релизу мир увидел, как будут выглядеть коробки с играми для PlayStation 5.
Верхняя плашка с упоминанием платформы станет белой, а логотип PlayStation 5 будет окрашен в чёрный цвет.
Обложки коробок с играми для PlayStation 4 имели синюю верхнюю полоску и белый логотип платформы. Для сравнения — обложка игры Spider-Man на PlayStation 4:
Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Разработчики уже поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.
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