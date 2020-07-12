Ubisoft показала новый геймплей Hyper Scape. Открытый бета-тест игры уже стартовал. Принять участие в бета-тесте игры можно по этой ссылке.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft.

Количество игроков на одной карте в Hyper Scape составляет 100 человек для соло-режима и до 99 человек в командном режиме по 3 человека в каждой команде. Игровой процесс для этого жанра стандартный — производится высадка в личной капсуле, далее идёт поиск оружия по всей карте.



Помимо стрелкового оружия, в Hyper Scape имеется система навыков — телепорт, удар по земле, лечение, невидимость и другие. Погибший игрок становится фантоном и может служить своим тиммейтам в виде разведчика. Команда может оживить фантома на точке возрождения.