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Геймплей Hyper Scape

Геймплей Hyper Scape
Киберспорт / Другие игры 0

Ubisoft показала новый геймплей Hyper Scape. Открытый бета-тест игры уже стартовал. Принять участие в бета-тесте игры можно по этой ссылке.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft.

Количество игроков на одной карте в Hyper Scape составляет 100 человек для соло-режима и до 99 человек в командном режиме по 3 человека в каждой команде. Игровой процесс для этого жанра стандартный — производится высадка в личной капсуле, далее идёт поиск оружия по всей карте.

Помимо стрелкового оружия, в Hyper Scape имеется система навыков — телепорт, удар по земле, лечение, невидимость и другие. Погибший игрок становится фантоном и может служить своим тиммейтам в виде разведчика. Команда может оживить фантома на точке возрождения.

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