Стримерша Карина рассказала, как не веривший в коронавирус нарочно заразился и умер

Стримерша Карина, проживающая в Италии, рассказала, что думает о людях, которые не верят в реальность существования коронавируса.

«Показательная история. Несмотря на то что американский портал в ад открыт уже как 4 месяца и закрываться в ближайшее время не собирается, в Штатах до сих пор находятся любители конспирологии, считающие, что коронавирусная пандемия — это теория заговора, придуманная масонами/билгейтсом/рептилоидами/вампирами/подставьте сами, кто вам больше нравится.

Один из таких конспирологических ребят, мужчина лет 30, решил выяснить, существует ли коронавирус на самом деле. И ничего умнее не придумал, чем проверить на своей собственной шкуре. И пришёл на ковид-пати, участники которого специально собрались вместе, чтобы проверить то же самое, пригласив для этого пару инфицированных друзяшек.

Закономерный итог — больница, тяжёлая форма ковида и мучительная смерть в полном сознании и понимании того, что с ним случилось. Прямо перед смертью успел сказать медсестре: «Я думаю, что совершил ошибку, я думал, что это обман, но это не так»», — написала она в своём «инстаграме».