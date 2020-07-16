Американская ассоциация производителей ПО и компьютерных игр (ESA) собрала статистические данные об игровой индустрии в США и провела опрос среди геймеров.
По данным ESA, общее число геймеров в США к 2020 году превысило отметку в 214 млн человек. В это число входят те, кто проводит за видеоиграми хотя бы один час раз в неделю. В целом в США в видеоигры играют 64% взрослых и 70% несовершеннолетних. Помимо этого 41% всех геймеров — женщины. В прошлом году этот показатель составлял 44%.
Среди геймеров 73% играют на консолях, 43% — на ПК, а 29% — на VR-устройствах.
Помимо этого статистика не обходит стороной развивающую составляющую видеоигр. 73% родителей в США считают, что игры способны обучать и развивать, а 82% женщин считает, что игры стимулируют умственную деятельность.
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