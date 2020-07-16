CS:GO на движке Source 2 может быть выпущена в конце 2021 года

Весьма вероятно, что в конце концов мы всё-таки увидим CS:GO на движке Source 2. Ожидается, что это произойдёт к концу 2021 года.
В последнее время много говорилось, что, несмотря на слухи, Counter-Strike: Global Offensive не будет перенесена на движок Source 2. Реализация сопряжена с огромным объёмом работы: из-за большого количества контента, созданного сообществом, на перенос игры на новый движок уйдёт много времени. А так как разработчикам в последние три месяца приходилось работать дома, процесс переноса игры на Source 2 вёлся в замедленном темпе.
Согласно информации инсайдера McVickers, основная задача по переносу CS:GO с исходного движка Source на Source 2 практически выполнена, но важна реализация. Вполне возможно, потребуется бета-тестирование, которое продлится один или даже два года. McVickers утверждает, что CS:GO на Source 2 выйдет в конце 2021 года.
Но ожидающие увидеть значительные изменения в игровом процессе должны просто дождаться следующей части Counter-Strike. По словам ютубера VNN, среднестатистический игрок не заметит большой разницы от портирования CS:GO на Source 2. А вот создатели карт и пользователи, использующие встроенные инструменты, почувствуют изменения.
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