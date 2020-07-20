Xiaomi представила компьютерный стол с электроподъёмником. За ним можно играть стоя

Концепт стола Loctek Electric Standing Desk успешно прошёл краудфандинговую платформу Xiaomi Youpin и поступил в продажу. Однако пока он продаётся только в Китае за 1900 юаней (около 20 тыс. рублей). В будущем, возможно, он появится в китайских магазинах с опцией быстрой доставки в Россию.
Xiaomi Loctek Electric Standing Desk
«Умный» стол может переключаться на три положения: на высоту от 71 см до 121 см. Для включения механизма электроподъёма, стол необходимо подключить к Сети. Крышка стола покрыта карбоном и может быть выполнена в двух вариантах. Пульт управления с дисплеем (он показывает только высоту) выведен на торце стола.
Xiaomi Loctek Electric Standing Desk
Функция «памяти», которая есть у Loctek Electric Standing Desk, должна пригодиться, когда за столом работает сразу несколько пользователей.
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