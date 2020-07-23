Первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра сначала выйдет на Xbox Series X, а потом на PS5
В рамках Xbox Games Showcase был представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Мы увидели кадры Чернобыля, влияние на окружающее пространство некоей силы и, видимо, главного героя в амуниции.
Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 — шутер от первого лица во вселенной постапокалипсиса. Это одна из самых ожидаемых игр в России и СНГ. Изначально выход игры планировался на 2012 год. Однако из-за различных проблем разрабатываемая украинской компанией GSC Game World игра постоянно переносилась.
К команде S.T.A.L.K.E.R. 2 присоединился один из разработчиков оригинальной трилогии
Появились ассеты для S.T.A.L.K.E.R. 2
Ожидания по поводу игры настолько велики, что периодически появляются различные «фанатские» версии. Например, в июне россиянин Денис Кудашев выложил на своём канале в YouTube тизер, в котором показал, как может выглядеть игра S.T.A.L.K.E.R. 2.
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