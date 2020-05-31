Появились ассеты для S.T.A.L.K.E.R. 2, автором многих из которых является 3D-художник GSC Game World Игорь Погребельный, сообщает playground.ru. Он работал над фотофрагментацией игры с декабря 2018 по сентябрь 2019 года.

Ассеты были изъяты из гайда, который предназначался для внутренней кухни разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2. — «Гайд по созданию ассетов для S.T.A.L.K.E.R. 2». Среди примеров текстур — старый ламповый телевизор, ватник, а также автомобиль УАЗ.

Анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся в 2018 году. В декабре прошлого года PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров сообщил, что 2020 год для всего фанатского сообщества S.T.A.L.K.E.R. будет захватывающим. А ещё ранее Сергей Григорович заявил, что полноценная рекламная компания и все подробности по S.T.A.L.K.E.R. 2 начнутся не раньше, чем за 4 месяца до релиза. В январе 2020 года создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 официально подтвердили, что игра будет работать на основе Unreal Engine 4. Представители студии GSC Game World пока не называют дату выхода игры.