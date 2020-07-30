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Моддер поработал над графикой в The Witcher 3: Wild Hunt. Видео

Моддер поработал над графикой в The Witcher 3: Wild Hunt. Видео
Киберспорт / Другие игры 0

Моддер Halk Hogan на своём канале в YouTube показал модификацию HD Reworked Project 12.0 Ultimate для The Witcher 3: Wild Hunt, которая значительно улучшает графику в игре.

Посмотреть видео можно на канале Halk Hogan в YouTube.

В опубликованном видео представлен лишь небольшой фрагмент модификации, в частности улучшенные текстуры некоторых объектов окружения.

«Я знаю, что мои подписчики ждут, когда я сообщу дату релиза, но, к несчастью, я пока не могу это сделать. Впереди много работы. В моей жизни по-прежнему не лучший период, но всё в прошлом, и сейчас я попробую сфокусироваться на этом проекте, чтобы сделать игру ещё более красивой. Надеюсь, у меня всё получится», — прокомментировал моддер.

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