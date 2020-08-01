Стала известна конфигурация Radeon RX 6900 XT. Она выше, чем у GeForce RTX 2080 Ti

Стали известны возможные спецификации видеокарты Radeon RX 6900 XT, сообщает Videocardz. По информации источника, новый флагман AMD с процессором Big Navi будет оснащён 80 блоками CU, в каждом из которых будет располагаться по 64 потоковых процессора на каждый блок, то есть суммарно их будет 5120. Это вдвое больше, чем у GPU Navi 10 и видеокарты RX 5700 XT на его основе. По этой причине, даже без учёта новой архитектуры, стоит ожидать почти двукратного роста производительности новой модели.
Флагман NVIDIA — GeForce 2080 Ti — мощнее 5700 XT примерно на 65%, а значит, новая видеокарта AMD превзойдёт его минимум на 30%.
Выход AMD Radeon RX 6900 XT ожидается до конца 2020 года. В тот же период должен состояться релиз новых GPU от NVIDIA 3000-й серии.
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