Новая технология Ubisoft в десятки раз сокращает объём памяти, нужной для Motion Matching

На конференции SIGGRAPH специалисты Ubisoft официально представили технологию Learned Motion Matching. Алгоритм технологии совмещает в себе качество традиционной Motion Matching, использующей большие объёмы данных для подбора анимации, с крайне низкими требованиями к памяти.

После обучения системе больше не потребуется хранить в памяти данные об анимации — только натренированные нейросети, а значит, зависимость качества анимации от количества выделенной памяти станет куда менее значимой.

Результаты тестирования поражают: с помощью LMM Ubisoft удалось сделать аналог Motion Matching, требующего 590 МБ памяти, занимающим всего 16,8 МБ.

«Мы надеемся на то, что Learned Motion Matching сможет фундаментально изменить возможности анимации на базе систем Motion Matching и позволит художникам, дизайнерам и программистам полностью раскрыть свою креативность, создавая персонажей, способных реалистично и уникально реагировать на тысячи разных ситуаций в игре — без беспокойства о том, как это может повлиять на потребление памяти», — говорится в презентации Ubisoft.