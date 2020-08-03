«Интер» и «Милан» будут эксклюзивно представлены в FIFA 21

Итальянские клубы «Интер» и «Милан» стали официальными партнёрами компании EA Sports, разрабатывающей футбольный симулятор FIFA 21, сообщает Goal.
В соответствии с условиями соглашения миланские клубы будут эксклюзивно представлены в новой игре. В игре будут воссозданы футболисты, экипировка, базы и стадионы итальянских клубов. В аналогичных симуляторах других фирм официально «Интер» и «Милан» представлены не будут.
В EA Sports сообщили, что партнёрские отношения позволят сделать максимально реалистичными клубы в новой игре. Интерес к миланским грандам вполне объясним, учитывая их возвращение на вершину итальянского футбола. «Интер» подписал Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса перед началом прошлого сезона. А «Милан» вернул в команду харизматичного Златана Ибрагимовича.
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