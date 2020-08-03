«Что движет тобой!» Новый трейлер гоночной серии Project CARS 3

Студия Bandai Namco представила новый трейлер игры Project CARS 3. В полутораминутном ролике можно увидеть возможности кастомизации водителя и автомобиля. Персонажу можно менять шлемы и одежду, а в машине можно будет изменить внешний вид.
Кроме того разработчики поделились деталями режима карьеры. На прохождение потребуется около 40 часов, и разные этапы придётся проходить на автомобилях нужных классов. То есть взять одну машину и прокачивать её на всем пути не выйдёт. Зато для аккуратных водителей предусмотрены бонусы. Меньше аварий – больше опыта можно набрать.
При этом в Project CARS 3 не будет элементов гоночного симулятора, таких как износ шин, необходимость следить за топливом и прохождение пит-стопов.
Напомним, Project CARS 3 выйдет 28 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Игра доступна к предзаказу и в Steam.
Системные требования:
Минимальные:
ОС: Window 10 (+ speficic versions of 7)
Процессор: 3.5 GHz Intel Core i5 3450 or 4.0 GHz AMD FX-8350
Оперативная память: 8 GB ОЗУ
Видеокарта: GTX 680 or equivalent
DirectX: Версии 11
Место на диске: 50 GB
Звуковая карта: Direct X compatible sound card
Дополнительно: For VR or triple screen use, GTX 980 or equivalent
Рекомендованные:
ОС: Windows 10
Процессор: Intel i7 8700k or AMD Ryzen 7 2700K
Оперативная память: 16 GB ОЗУ
Видеокарта: Nvidia RTX 2070 or AMD RX5700
DirectX: Версии 11
Место на диске: 50 GB
Звуковая карта: DIrectX compatible sound card
Дополнительно: For VR or triple screen use, GTX 980 or equivalen
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