«Что движет тобой!» Новый трейлер гоночной серии Project CARS 3

Студия Bandai Namco представила новый трейлер игры Project CARS 3. В полутораминутном ролике можно увидеть возможности кастомизации водителя и автомобиля. Персонажу можно менять шлемы и одежду, а в машине можно будет изменить внешний вид.

Кроме того разработчики поделились деталями режима карьеры. На прохождение потребуется около 40 часов, и разные этапы придётся проходить на автомобилях нужных классов. То есть взять одну машину и прокачивать её на всем пути не выйдёт. Зато для аккуратных водителей предусмотрены бонусы. Меньше аварий – больше опыта можно набрать.

При этом в Project CARS 3 не будет элементов гоночного симулятора, таких как износ шин, необходимость следить за топливом и прохождение пит-стопов.

Напомним, Project CARS 3 выйдет 28 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Игра доступна к предзаказу и в Steam.

Системные требования:

Минимальные:

ОС: Window 10 (+ speficic versions of 7)

Процессор: 3.5 GHz Intel Core i5 3450 or 4.0 GHz AMD FX-8350

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: GTX 680 or equivalent

DirectX: Версии 11

Место на диске: 50 GB

Звуковая карта: Direct X compatible sound card

Дополнительно: For VR or triple screen use, GTX 980 or equivalent

Рекомендованные:

ОС: Windows 10

Процессор: Intel i7 8700k or AMD Ryzen 7 2700K

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: Nvidia RTX 2070 or AMD RX5700

DirectX: Версии 11

Место на диске: 50 GB

Звуковая карта: DIrectX compatible sound card

Дополнительно: For VR or triple screen use, GTX 980 or equivalen