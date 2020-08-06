Презентация Sony (State of Play) начнётся в 23:00 по московскому времени

Сегодня поздним вечером компания Sony проведёт вторую за это лето презентацию, на которой покажет новые эксклюзивы для PlayStation 4 и уже ранее анонсированные игры для PlayStation 5.

Презентация State of Play начнётся 6 августа в 23:00 мск. Вы можете посмотреть её на официальных каналах Sony на YouTube и Twitch. Если вы ожидали, что на ней представят новую информацию о PS5, то спешим расстроить: на этой презентации не будет анонсирована дата выхода консоли или её стоимость. Сообщается, что презентация продлится 40 минут.

Предыдущая презентация Sony прошла 11 июня: на ней был показан дизайн консоли и анонсирована стартовая линейка игр, включая Gran Turismo 7, Resident Evil VIII и новый Horizon.