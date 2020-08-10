В Cyberpunk 2077 будет три типа оружия

На второй презентации Night City Wire разработчики Cyberpunk 2077 уделили большое внимание оружию и предыстории героя. В игре будет представлено три типа оружия.

Первый тип оружия называется Power-Weapon. Это винтовки, которые максимально приближены к современным пушкам. Они будут стрелять обычными пулями. Второй тип оружия Tech-Weapon представляет из себя электромагнитное оружие, способное пробивать стены и другие препятствия. И третий тип оружия под названием Smart-Weapon — это оружие с самонаводящимися патронами.

Любое оружие в игре можно будет модифицировать с помощью навесов и модулей. Навесы— это прицелы и подствольники. Модули — программы, повышающие характеристики оружия.

Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot Trailers.

Вторая презентация Night City Wire прошла 10 августа. На июньской презентации разработчики рассказали как работает наркотик Braindance и показали новый 15-минутный ролик с геймплеем.