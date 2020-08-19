Компьютеры и ноутбуки в России подорожают на 20%

Компьютерная техника в России осенью заметно подорожает, утверждают «Известия». Цены вырастут на 10-20%. Издание ссылается на российских ретейлеров.

Из-за пандемии коронавируса в первом полугодии 2020 года спрос на ноутбуки и компьютеры в России вырос. Это привело к повышению цен. А осенью тенденция сохранится, считают эксперты.

На цены повлияет не только выросший спрос, но и валютные колебания. Уже сейчас возник дефицит некоторых моделей ноутбуков и комплектующих. Поэтому в дальнейшем новые партии будут продаваться по новым ценам.

Предполагается, что более высокий спрос будет наблюдаться до начала 2021 года.