Компьютеры и ноутбуки в России подорожают на 20%
Компьютерная техника в России осенью заметно подорожает, утверждают «Известия». Цены вырастут на 10-20%. Издание ссылается на российских ретейлеров.
Из-за пандемии коронавируса в первом полугодии 2020 года спрос на ноутбуки и компьютеры в России вырос. Это привело к повышению цен. А осенью тенденция сохранится, считают эксперты.
На цены повлияет не только выросший спрос, но и валютные колебания. Уже сейчас возник дефицит некоторых моделей ноутбуков и комплектующих. Поэтому в дальнейшем новые партии будут продаваться по новым ценам.
Предполагается, что более высокий спрос будет наблюдаться до начала 2021 года.
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