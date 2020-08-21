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Epic проведёт чемпионат в королевской битве, в котором будут награды, высмеивающие Apple

Epic проведёт чемпионат в королевской битве, в котором будут награды, высмеивающие Apple
Киберспорт / Fortnite 0

Компания Epic Games анонсировала новый чемпионат в королевской битве, который пройдёт под хэштегом FreeFortnite. Турнир продлится четыре часа, на протяжении которых участникам предстоит зарабатывать очки — их будут давать даже за само время, проведённое в королевской битве.

Компания вновь напомнила, что игроки в Fortnite на iOS скоро не смогут продолжить играть на своей платформе, и рассказала о наградах чемпионата. Так, участники всех регионов, набравшие 10 очков, получат скин «Яблоко раздора» (отсылка к компании Apple).

«Присоединяйтесь к борьбе за новую экипировку Яблока раздора, игровое оборудование и эксклюзивные предметы. Так много призов ещё не было! Ваши друзья, потрясающие призы… и подгнившее яблоко. Встречайте чемпионат #FreeFortnite!» — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Epic Games.

Ранее у разработчиков Fortnite, компании Epic Games, возник конфликт с Apple. Это произошло после того, как Epic Games внедрили новую систему платежей, позволяющую обойти 30-процентную комиссию Apple за транзакции. После этого Apple удалила игру из App Store. Аналогичный конфликт у Epic Games начался и с Google. Корпорация также удалила игру с Google Play. Разработчик подал в суд на обе компании.

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