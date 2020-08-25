Мэддисон сообщил, что не будет стримить на Twitch из-за полученного предложения

Популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон сообщил, что получил новое предложение, из-за которого он отказывается от продолжения сотрудничества с Twitch. Ранее блогер заявил, что больше не будет стримить на платформе.

«Ребята, по Twitch и всему такому: у меня есть предложение, которое я принял (предварительно). В моём контракте Twitch прописано, что я должен за три месяца до окончания контракта уведомить о разрыве соглашений. Я уведомил. Теперь жду. Решил пока заняться другими делами», — написал Мэддисон в своём «твиттере».

Илья Мэддисон — российский видеоблогер и стример. С 2008 до 2011 года вёл видеоблог в Rutube, в 2011—2015 годах и с 2018 года по настоящее время — в YouTube, с 2013-го — трансляции на Twitch. Одним из первых в России делал юмористические видеообзоры роликов, фильмов и компьютерных игр. Стал известен благодаря обзорам видеоигр.