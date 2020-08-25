Авторы King’s Bounty II перенесли релиз на 2021 год и показали новый трейлер
Компания 1C Entertainment сообщила, что релиз стратегии King’s Bounty II переносится на март 2021 года. Новые сроки выпуска игры были названы в трейлере, который показал разработчик. Вскоре доступ к видео, размещённому на YouTube-канале Deep Silver, был закрыт.
В августе 2019 года разработчик анонсировал выпуск новой игры. При этом сообщалось, что она будет сильно отличаться от предыдущих частей серии.
В новой игре будет реалистичный дизайн, а бои теперь проходят на трёхмерных аренах с разнообразным ландшафтом.
King’s Bounty — культовая пошаговая стратегия, которая легла в основу серии Heroes of Might & Magic. Новая игра должна была выйти в 2020 году. Игра будет доступна на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One.
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