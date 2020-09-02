Владельцы б/у видеокарт RTX 20XX стали массово продавать их

Владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX 20XX стали массово продавать устройства, после того как вчера, 1 сентября состоялась презентация видеокарт нового поколения — RTX 30XX.

На популярных сайтах резко выросло количество объявлений о продаже видеокарт RTX 20XX, причём по сниженным ценам. Имеются объявления с GeForce RTX 2080 за 35 тыс. рублей или GeForce RTX 2080 Super за 45 тыс. рублей. Владельцы RTX 2070 просят в среднем за свою модель около 30 тыс. рублей, RTX 2060 — от 20 тыс. рублей.

Напомним, GeForce RTX 3080 оснащена памятью Micron GDDR6x в размере 10 ГБ. У неё 89 тензорных ядер и 28 млрд транзисторов. Разработчик обещает увеличить трассировку лучей на 161% по сравнению с поколением Turing. Теперь видеокарты смогут загружать данные в видеочип, обходя центральный процессор. Это должно ускорить обработку графики. Первой игрой, в которой будет реализована эта система, будет Cyberpunk 2077. GeForce RTX 3080 должна выйти 17 сентября. Она будет стоить $ 700.