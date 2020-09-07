Из-за ослабления курса рубля в России подорожает электроника

Сегодня, 7 сентября, в ходе торгов рубль ослаб до 76 руб. за доллар США и до 90 руб. за евро. В связи с этим в России подорожает электроника, отмечается в статье издания «Эксперт».
«Из-за ослабления рубля вырастут цены на автомобили, а также комплектующие к ним, бытовую технику, электронику», — говорится в материале на сайте издания.
Напомним, с марта 2019 года Microsoft решила отказаться от рублёвых цен в Xbox Live, поэтому стоимость игр в сервисе напрямую зависит от курсов валют. Она может как резко расти, так и резко падать, всё зависит от ситуации на рынке.
Цены большинства консолей, комплектующих для ПК или аксессуаров на популярных зарубежных торговых площадках привязаны к курсу доллара или евро, поэтому они могут вырасти как минимум на 5-10% от значений прошлых недель.
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