Из-за ослабления курса рубля в России подорожает электроника

Сегодня, 7 сентября, в ходе торгов рубль ослаб до 76 руб. за доллар США и до 90 руб. за евро. В связи с этим в России подорожает электроника, отмечается в статье издания «Эксперт».

«Из-за ослабления рубля вырастут цены на автомобили, а также комплектующие к ним, бытовую технику, электронику», — говорится в материале на сайте издания.

Напомним, с марта 2019 года Microsoft решила отказаться от рублёвых цен в Xbox Live, поэтому стоимость игр в сервисе напрямую зависит от курсов валют. Она может как резко расти, так и резко падать, всё зависит от ситуации на рынке.

Цены большинства консолей, комплектующих для ПК или аксессуаров на популярных зарубежных торговых площадках привязаны к курсу доллара или евро, поэтому они могут вырасти как минимум на 5-10% от значений прошлых недель.