В Сеть утекло фото упаковки Xbox Series X

На сайте канадской сети магазинов La Source было опубликовано фото упаковки Xbox Series X.

Посмотреть фотографию можно на странице Xbox News в "Твиттере".

На данный момент страница на сайте La Source уже не доступна.

Xbox Series X, ранее известная как Project Scarlett, — находящаяся в разработке консоль американской компании Microsoft. Xbox Series X станет преемницей Xbox One. Microsoft раскрыла первые подробности о консоли следующего поколения 10 июня 2019 года на международной выставке компьютерных игр E3 2019. Официальный анонс консоли состоялся 12 декабря 2019 года на мероприятии The Game Awards 2019. Помимо этого, на днях была анонсирована Xbox Series S — «младшая» консоль нового поколения в линейке Xbox. Релиз консолей намечен на 10 ноября.