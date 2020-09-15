Тираж PlayStation 5 сократят из-за брака в чипах

Компании Sony пришлось скорректировать планы по производству консоли нового поколения PlayStation 5 до конца финансового года, который приходится на апрель 2021 года. Sony выпустит лишь 11 млн устройств вместо запланированных 15 млн. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Проблема возникла не столько из-за пандемии коронавируса и нарушения логистических цепочек, сколько из-за выявленных дефектов. Поначалу Sony браковала примерно 50% систем из-за ошибок в чипах консолей, однако в настоящее время количество выявленных дефектных CPU стало снижаться. Не исключено, что из-за проблем на производстве PlayStation 5 будет в большом дефиците в первые месяцы после релиза.

Напомним, официальная презентация PS5 состоится завтра, 16 сентября, и начнётся в 23:00 мск. Ожидается, что Sony назовёт дату начала продаж и огласит цену консоли.