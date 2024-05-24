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Съёмки третьего сезона сериала «Метод» начнутся летом

Съёмки третьего сезона сериала «Метод» начнутся летом
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По данным газеты «Комсомольская правда», производство третьего сезона шоу «Метод» стартует этим летом.

По словам режиссёра Юрия Быкова, снявшего первый сезон проекта, во время работы он ориентируется на «Бэтмена» Тима Бёртона и «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана как концепт-проекты. То есть фильмы, родившие франшизы — целые циклы проектов, посвящённых главным героям.

Потому что обычно маньяков снимают как интересных героев. В своих фильмах я не показываю кровь. Мне это неинтересно. Мне интересен страх от события.

Судя по всему, третий сезон «Метода» продолжит события второго и расскажет о новых делах, которые будут раскрывать Меглин, сыгранный Константином Хабенским, и Есения, образ которой воплотила Паулина Андреева.

Третий сезон «Метода» выйдет в 2025 году.

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