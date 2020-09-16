Как будет выглядеть видеокарта Radeon RX 6900 в реальности
Техноблогер под никнеймом JayzTwoCents показал, как выглядит топовая видеокарта следующего поколения от AMD в реальности. Топовая видеокарта новой линейки Radeon RX 6900 будет поставляться в референсном исполнении с тремя кулерами, а модели помладше — с двумя.
Видео опубликовано на YouTube-канале JayzTwoCents.
Ранее AMD показала дизайн Radeon RX 6000. Презентация линейки состоится 28 октября.
Официальных данных о производительности новой серии пока нет. Ранее в Сети появилась информация, что карты Radeon RX 6000 будут демонстрировать производительность на уровне GeForce RTX 2080 Ti. В среднем топовая видеокарта линейки RX 6000 будет примерно на 20% быстрее, чем разогнанная видеокарта прошлого поколения — Radeon RX 5700 XT.
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