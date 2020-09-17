Когда откроется предзаказ на PS5

16 сентября Sony показала, сколько именно будет стоить PlayStation 5, когда она выйдет и, самое главное, когда игроки смогут сделать предварительный заказ.
Версия консоли без дисковода будет стоить $ 399, с дисководом — $ 499. В России за стандартное издание PS5 будут просить 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.
PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах мира дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.
Окно предзаказа на PS5 должно открыться 17 сентября. Об этом Sony сообщила на странице PlayStation в «Твиттере». У разработчика и некоторых розничных продавцов уже созданы страницы PS5, на которых можно будет зарезервировать консоль с открытием предзаказов.
Такие страницы есть в том числе на крупнейших торговых площадках мира, включая Amazon и Walmart. Мы отдельно сообщим о старте предварительного заказа в России.
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