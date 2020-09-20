Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Цифровую версию PS5 приобрело менее 1% геймеров

Цифровую версию PS5 приобрело менее 1% геймеров
Киберспорт 0

Владелец сайта по продажам видеоигр Cheap Ass Gamer обратил внимание на небольшое число предзаказов цифровой версии PlayStation 5. 99% геймеров предпочли приобрести консоль с дисководом и лишь 1% покупателей сделали выбор в пользу цифровой версии.

Вполне возможно, что низкие продажи цифровых версий связаны с их дефицитом. Другая теория заключается в том, что игроки просто не заинтересованы в версии без дисковода. Когда произойдёт официальный запуск PS5 в ноябре, будет вновь интересно посмотреть, какая консоль окажется на первом месте по заказам.

В России стандартное издание PlayStation 5 продаётся за 46 999 рублей. Версию без дисковода можно приобрести за 37 999 рублей. PlayStation 5 выйдет 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В России дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020