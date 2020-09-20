Цифровую версию PS5 приобрело менее 1% геймеров

Владелец сайта по продажам видеоигр Cheap Ass Gamer обратил внимание на небольшое число предзаказов цифровой версии PlayStation 5. 99% геймеров предпочли приобрести консоль с дисководом и лишь 1% покупателей сделали выбор в пользу цифровой версии.
Вполне возможно, что низкие продажи цифровых версий связаны с их дефицитом. Другая теория заключается в том, что игроки просто не заинтересованы в версии без дисковода. Когда произойдёт официальный запуск PS5 в ноябре, будет вновь интересно посмотреть, какая консоль окажется на первом месте по заказам.
В России стандартное издание PlayStation 5 продаётся за 46 999 рублей. Версию без дисковода можно приобрести за 37 999 рублей. PlayStation 5 выйдет 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В России дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.
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