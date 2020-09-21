Предварительный заказ на Xbox Series X/S в России начнётся 22 сентября

Microsoft назвала точное время старта предзаказа в России на консоли Xbox Series X и S.

Приобрести Xbox Series X и S вы сможете во всех основных магазинах страны, включая «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS. Старшая модель будет продаваться за 45 590 рублей. Стоимость младшей модели составит 26 990 рублей. Обе системы поступят в продажу 10 ноября 2020 года.

Xbox Series S будет поставляться без дисковода, иметь кастомный SSD-накопитель NVME на 512 ГБ, поддерживать функцию трассировки лучей, запускать игры в разрешении 1440p с фреймрейтом до 120 FPS, воспроизводить видео в разрешении 4К и масштабировать изображение для игр в 4К.

На Xbox Series X будет установлен модифицированный SSD-накопитель на 1 Тб, 8-ядерный процессор архитектуры Zen 2, 16 Гб оперативной памяти типа GDDR6 и графический процессор мощностью 12 терафлопс. Консоль будет поставляться с оптическим приводом.